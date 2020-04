Der Gemeinderat tagt erstmals in der Coronakrise. Die Sitzung am 27. April wurde allerdings in die Halle A des VAZ verlegt, wo die 42 Mandatare genügend Sicherheitsabstand halten können. Ein Video-Stream soll die St. Pöltner via Internet teilhaben lassen.

Beschlüsse über Videokonferenz (die Gesetze hat der Landtag dafür jetzt angepasst) lehnt die Stadt vorerst ab. „Nach unserem Wissensstand ist keine Software bekannt, die das alles inklusive Abstimmungsverhalten, Wortmeldungen, Abänderungsanträgen etc. nachhaltig (auch bei Anfechtungen) rechtskonform und effizient bei dieser Anzahl an Personen für diesen Anwendungsbereich gewährleistet“, heißt es in einer Stellungnahme des Magistrats.

Solange die Abwicklung also nicht lückenlos geklärt sei, setze man auf das bestehende System. „Wir verfolgen die Thematik natürlich intensiv und werden auch aktiv nach tauglichen Möglichkeiten suchen.“