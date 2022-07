Gemeinschaftsbüro und Schauraum: Co-Working unterm Dom

Werbung

Noch bevor der Domplatz fertig gestaltet ist, wird nebenan schon neu eingerichtet. Im Haus zwischen Wiener Straße und Domplatz, in dem das städtische Büro für Diversität im Pop-up eine neue temporäre Heimat gefunden hatte, zieht ein anderes besonderes Büro ein. Unter dem Namen „Supertisch“ wird dort ein Co-Working-Space eingerichtet, der gleichzeitig Schauraum ist für Büro-Einrichtung und alles, was man so in einem modernen Büro brauchen kann.

„Hier wird es Platz geben für andere Firmen, die dauerhaft einen Arbeitsplatz suchen oder ein Zimmer mieten wollen. Sie können sich dort auch in den Auslagen präsentieren“, erklärt Christian Krumböck. Mit dem Namen „Supertisch“ hat er sich auf Büroeinrichtung konzentriert.

Fürs Geschäftslokal unter dem Gewölbe mit 400-jähriger Geschichte und die Wohnung darüber sind Co-Worker gesucht. Die Freiflächen sollen gemeinsam mit den Lokalen drumherum bespielt werden. Anschauen kann sich das jeder bei der Baustellenparty am 22. September mit dem Café im Palais Wellenstein, bei dem Tom Hornek unterhalten wird.

