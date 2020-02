90 Jahre lang gibt es die Firma Schirak bereits. Nun drängt die nächste Generation in den Betrieb. Geschäftsführer bleibt weiterhin Werner Schirak, seine Kinder Theresa und Florian steigen aber in das operative Geschäft von Schirak automobile ein.

„Wir haben fast immer, wenn sich wichtige Veränderungen abgezeichnet haben, präventiv und zur richtigen Zeit das Richtige entschieden und getan“, ist sich Werner Schirak sicher, den richtigen Moment für den Generationswechsel gewählt zu haben. Nach mehreren Monaten intensiven Nachdenkens entschied sich die neue Generation zur Mitarbeit im Familienbetrieb. Theresa Schirak wird die Bereiche Jaguar, Land Rover, Hyundai übernehmen und sich zusätzlich um das Marketing kümmern. Florian Schirak kümmert sich künftig um Nissan, Volvo und Gebrauchtwagen. Außerdem fällt die EDV in seinen Zuständigkeitsbereich.

Werner Schirak wird sich um Strategie kümmern

„Ich bleibe Geschäftsführer, ziehe mich aber in den nächsten Monaten aus dem Tagesgeschäft nach und nach zurück. Ich werde mich auf die strategische Entwicklung von Schirak und den weiteren Unternehmen der Gruppe konzentrieren“, erklärt Werner Schirak. Die Pension ist für den 58-Jährigen noch lange kein Thema. Gattin Heidi wird sich weiterhin um Finanzen und Verwaltung kümmern.

Familienbetrieb in wandelnder Branche

„Für uns war schon immer klar, dass wir irgendwann in den Familienbetrieb einsteigen werde“, fühlen sich Theresa und Florian Schirak für ihre neue Aufgabe bereit. Es sei etwas sehr Schönes, das Geschäft, das einst der Urgroßvater gegründet hat, fortführen zu können.

Die Autobranche halten sie derzeit für herausfordernd. Während die Elektromobilität eine immer größer werdende Rolle spiele - ebenso Carsharing und Abomodelle - werde man weiterhin auf die Stärken des Familienbetriebes setzen, so Theresa und Florian Schirak: „Es ist nach wie vor so, dass nicht nur der Familienname auf dem Schild steht, sondern jedes Familienmitglied tatsächlich im Betrieb Hand anlegt.“