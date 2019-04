Ein neuer, „fetter“ BMW fährt vor, zwei Asylwerber steigen aus und wollen sich im Obdachlosen-Quartier am Kalvarienberg ein „Armen-Essen“ holen. Als der Sozialarbeiter das Paar darauf hinweist, dass es nichts bekomme, kommt es zu einer lautstarken Auseinandersetzung. Diese Geschichte verbreitet sich auf Facebook in den vergangenen Tagen wie ein Lauffeuer – ist aber frei erfunden, wie die Emmaus-Gemeinschaft klarstellt.

„Wir können uns selbst nicht erklären, wie dieses Gerücht entstanden ist. Das ist eine Ente“, wundert sich Emmaus-Sprecher Christian Veith. Im besten Fall habe jemand etwas verwechselt. „Oder irgendjemand hat einen Grant und macht das absichtlich“, überlegt Veith.

Dass die Meldung gar nicht wahr sein kann, bekräftigt auch Wohnheim-Leiter Walter Steindl. Schon deshalb, weil bei der Essensausgabe niemand abgewiesen werde. „Ich arbeite seit 19 Jahren in der Einrichtung und kann mich nicht erinnern, dass wir jemals jemanden weggeschickt hätten, wenn er innerhalb der Essenszeit gekommen ist“, meint Steindl. Wer zum ersten Mal in der Einrichtung am Kalvarienberg nach einer warmen Mahlzeit fragt, bekomme auf jeden Fall etwas. „Da gehen wir davon aus, dass die Bedürftigkeit gegeben ist.“ Wer öfter kommt und mit einem Ausweis aus einem „soogut“-Markt die Bedürftigkeit belegt, wird um 2,60 Euro versorgt. Ohne Ausweis kostet die warme Mahlzeit 4 Euro.