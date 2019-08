Nach den Ferien gibt es einige neue Geschäfte zu entdecken in der Innenstadt.

In der Franziskanergasse eröffnet Joanna Zechner in den nächsten Wochen ihren Schmuckladen. Sie bietet dort handgefertigte Stücke aus Edelsteinen an. „Besonders gern aus Bernstein, dem Gold des Nordens. Daraus und anderen Steinen gestalte ich exklusive Schmuckstücke“, erklärt sie.

Ende September sperrt dann Cihan Eker sein Imbisslokal in der Franziskanergasse auf. Er wird frische Speisen anbieten: Salate, Bowls und Gegrilltes zum Mitnehmen, im Lokal mit acht Sitzplätzen und im Sommer in einem Schanigarten. „Einige Bewilligungen fehlen noch“, so Eker. Beim Franziskanergassenfest am Freitag, 6., und Samstag, 7. September, ist er schon mit einem Stand dabei.

Bier und Fitness

Biergenießer dürfen sich auf eine weitere Brauerei in der Bierstadt St. Pölten freuen. Manfred Pichler, Bio-Bauer aus der Gegend von Mank, und der St. Pöltner Franz Waldherr bauen derzeit Räumlichkeiten in der Klostergasse 25 fürs Bierbrauen um. Die Grundzutaten, wie zum Beispiel die Gerste, kommen von Manfred Pichler. „Wir hoffen, dass wir im Dezember das erste Bier verkosten können“, so der Landwirt, der in Loitsbach einen Hofladen betreibt.

Am Rande der Innenstadt haben die St. Pöltner bald einen weiteren Fitness-Tempel. Im City Super Center kommen Hanteln und Co. ab Herbst dort zum Einsatz, wo sie früher verkauft wurden. Am 1. Oktober eröffnet auf der Geschäftsfläche des ehemaligen „Hervis“ die Fitfabrik, die schon in und um Wien zahlreiche Standorte hat. „Wir bieten einen Kraft- und Ausdauerbereich, außerdem Gruppenstunden und eine Sauna“, informiert Vicky Schretzmayer.