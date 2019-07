Sie sind bunt, praktisch, meist wetterfest, und sie waren eine Zeit lang in vielen Möbelhäusern leicht zu bekommen: Sitzsäcke, gefüllt mir Styropor. Leicht trennen können sich die Besitzer allerdings nicht von den formbaren Terrassen- und Kinderzimmermöbeln. Denn St. Pöltens Alt-stoffsammelzentren nehmen die leichten weißen Kugerl nicht mehr an. „Die Gesetzeslage hat sich da wesentlich geändert“, heißt es aus dem Rathaus.

Die Wirtschaftshof-Mitarbeiter können nämlich nicht feststellen, ob Flammhemmer im Material sind. Dazu braucht es eine chemische Analyse. Wenn also jemand mit aufgerissenem Sack oder nur mit dem Füllmaterial kommt und nicht den Nachweis erbringen kann, dass die Kugerl aus unbedenklichem Styropor bestehen, gehen die Altstoffsammler von der schlechteren Möglichkeit aus und schicken den Anlieferer zu einem befugten Entsorger – wie sie dies auch bei Baustellenmaterial tun.

Befugte Entsorger gibt es nur wenige, etwa die Firma Fischer in Wilhelmsburg. „FCKW-geschäumte Dämmstoffe sind ein Problem“, bestätigt Anna Fischer vom Entsorgungsunternehmen. Auch, dass solch ein Sonderabfall nur in wenigen Anlagen verbrannt werden kann, etwa bei der Fernwärme in Wien.