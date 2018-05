Immer weiter verfeinert hat die GA-Immobilien-Gesellschaft von Eigentümer Cornelius Grupp in den vergangenen Jahren die Pläne für das 21 Hektar große Glanzstoff-Areal im Norden der Stadt. Für das vorgezogene Projekt mit 193 Wohnungen vis-a-vis soll in den nächsten Wochen der Baubescheid kommen. Der Startschuss für das Haupt-Projekt am Fabriksgelände fällt bereits im nächsten Jahr.

Bis Herbst soll nun der Bebauungsplan mit Raum für mehr als 1.000 Wohnungen und 1.000 Arbeitsplätze fertig sein, erläutert Projektverantwortlicher Gerhard Rüsch im NÖN-Gespräch. In einem ersten Schritt widmet sich die Immobilien-Gesellschaft nun entgegen erster Pläne nicht Wohnungen, sondern den alten denkmalgeschützten Hallen: Bereits 2019 sollen das Kesselhaus, das Turbinengebäude und die Reste der Spinnerei behutsam und in Absprache mit dem Bundesdenkmalamt revitalisiert werden. Hier möchte Rüsch Raum für Unternehmen im Innovations- und Kreativbereich schaffen.

„Für das Kesselhaus müssten wir uns nur überlegen, im Inneren Einbauten aus Holz zu schaffen, andernfalls wäre das Gebäude kaum beheizbar.“ Hier kann sich der 69-Jährige aber auch Proberäume für kleinere Orchester vorstellen. Rüsch hält zudem die Nutzung der alten Werkshallen für Events im Jahr 2024 für möglich – sollte die Stadt Kulturhauptstadt Europas werden. Mit der Bewerbungsgesellschaft habe es bereits Gespräche gegeben, bis Herbst soll klar sein, in welcher Form dieser Teil des Areals 2024 und darüber hinaus eine Rolle spielen könnte. Die alten Industriehallen könnten sogar als Leuchtturmprojekt aufbereitet werden, so Rüsch. „Die Entwicklung hier ist ein schönes Puzzleteil für die Kulturhauptstadt-Bewegung.“

Areal wird ab 2020 etappenweise bebaut

„Die Entwicklung hier ist ein schönes Puzzleteil für die Kulturhauptstadt-Bewegung.Gerhard Rüsch

Ab 2020 soll innerhalb von zehn bis 15 Jahren in drei Etappen der Rest des Projekts verwirklicht werden: Zuerst entstehen drei Wohngebäude im Westen des Areals. In der zweiten Stufe wird der Süden des Glanzstoff-Areals gestaltet: Am Mühlbach entstehen sechs Wohnbauten, an der Herzogenburger Straße weitere Gebäude für Handel, Gewerbe und Büros. Durch diesen südlichen Block wird die Eybnerstraße über das jetzige Football-Feld der Invaders bis zu einem Vorplatz an der Hinterseite der Konerei geführt. An der im Vorjahr installierten Lichtskulptur „Fountain“ von Künstlerin Brigitte Kowanz mündet sie in die Verbindungsstraße zur Herzogenburger Straße. Über diese Straße läuft der Hauptverkehr ins Glanzstoff-Areal – und damit auch die Lup-Linie 7.

Die dritte Etappe bringt einen weiteren Wohnblock westlich der alten Werkshallen. Nördlich der alten Konerei werden zudem die derzeit von der Firma Prefa genutzten Lagerhallen geschleift. Hier wird ein gemischt genutzter Block mit Geschäftsflächen, Wohnungen und Büros entstehen.

Für die Wohnelemente am Areal strebt er eine Durchmischung an. „Hier soll Generationen-übergreifendes Wohnen möglich werden. Mit Paaren, Einzelpersonen und Familien, die hier alles finden, was sie zum Leben benötigen.“

Offen zeigt sich Gerhard Rüsch auch für mögliche Kooperationen mit Bildungseinrichtungen wie Fachhochschule, New Design University und Musikschule. „Wir wollen hier einen wesentlichen Beitrag für die Ausbildungslandschaft leisten.“