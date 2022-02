Global 2000 fordert Ausstiegsplan aus fossilem Erdgas bis 2040

Die Landeshauptstadt habe in den letzten Jahren die Treibhausgasemissionen und den Energieverbrauch gut gesenkt. Um aber das Klimaziel bis 2040 zu erreichen, sei der Anteil am fossilen Erdgas weiterhin zu hoch. „Hier sollte die Stadtpolitik ansetzen und einen Pfad zum Ausstieg aus klimaschädlichem Erdgas bis spätestens 2040 entwickeln“, betont Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000.

St. Pöltens Haushalte sind vorwiegend an das Fernwärmenetz angeschlossen. Problematisch dabei sei, dass 41 Prozent der Fernwärme in St. Pölten aus klimaschädlichem Erdgas besteht. „Schleunigst sollte daher ein mittelfristiger Plan aufgestellt werden, der die Landeshauptstadt weg von fossilen Energiequellen, hin in Richtung erneuerbare Methoden lockt“, fordert Wahlmüller.

