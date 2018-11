Fischfilet mit Risipisi, Topfenstrudel mit Bio-Vanille-Zimt-Sauce oder Karfiol-Käsemedaillons mit Gemüse stehen in Schulen der Landeshauptstadt etwa auf dem Speiseplan. Das schmeckt auch Greenpeace ganz gut: Nachdem die Umweltschutzorganisation das Schulessen bereits in einem Bundesländer-Ranking bewertet hatte – NÖ landete dabei gemeinsam mit Kärnten auf dem dritten Platz, hinter Wien und Oberösterreich – wurden nun die Speisepläne in einzelnen Städten unter die Lupe genommen.

Dazu wurden die Stadt und die Essenslieferanten zu ihren Gerichten befragt. St. Pölten liegt – wie zehn von 25 untersuchten Städten – nach diesen Auskünften in zwei von drei Kategorien im grünen Bereich. In der dritten Kategorie schafft es das Schul- und Kindergartenessen, das im Uniklinikum sowie von der Firma Gourmet zubereitet wird, nur ins Mittelfeld.

„Schul-Essen soll ja für alle leistbar sein“

Verbesserungsbedarf gibt es beim Anteil an Bio-Lebensmitteln. Der liegt bei etwa 30 Prozent, die Stadt bleibt damit hinter Bio-Vorreitern wie Wien, Villach, Saalfelden oder Klosterneuburg zurück. „St. Pölten sollte den Anteil an Bio-Lebensmitteln ausbauen“, empfiehlt Greenpeace. Dass das eine Preisfrage ist, erklärt Martina Baumeister von der Firma Gourmet, die vier Standorte der Stadt beliefert. Die Schulen wählen die Gerichte à la carte und könnten sich so auch für Speisen mit höherem Bio-Anteil entscheiden. „Dann wird es aber teurer. Und Schul-Essen soll ja für alle leistbar sein“, meint Baumeister.

Grüne Smileys gibt es für den Anteil an regionalen Lebensmitteln, der bei den Mittagsmahlzeiten für die jüngsten St. Pöltner bei 55 bis 60 Prozent liegt. „Hier setzen wir einen Schwerpunkt“, informiert Ramona Ecker vom Uniklinikum, das neun Schulen beliefert. Die Speisepläne werden von der Küchenleitung des Krankenhauses gemeinsam mit den Direktoren und Diätologen ein bis zwei Mal jährlich neu zusammengestellt.“

Fleischlose Mahlzeiten stehen zwei bis drei Mal pro Woche am Speiseplan. Das entspricht auch der Empfehlung des Gesundheitsministeriums. Weil Fleisch- und Wurstwaren viel Cholesterin, Purine und gesättigte Fettsäuren enthalten, sollten Kinder diese nur zwei Mal pro Woche essen, rät dieses.