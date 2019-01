Wenige Tage vor der Präsentation der St. Pöltner Bewerbung vor der zwölfköpfigen EU-Expertenjury ist das Büro 2024 auf den wichtigen Auftritt im Apothekertrakt des Schlosses Schönbrunn eingestimmt. „Wir sind überzeugt, dass wir gut rüberbringen werden, was wir in den letzten Monaten so intensiv erarbeitet haben“, zeigt sich Geschäftsführer Michael Duscher zuversichtlich. Am Mittwoch, 30. Jänner, hat ein zehnköpfiges Team (siehe Infobox) 30 Minuten Zeit, das Bid-Book vorzustellen. Im Anschluss muss es sich eine Dreiviertelstunde lang den Fragen der EU-Jury stellen. Danach sind die Mitbewerber aus Bad Ischl und Dornbirn an der Reihe.

Künstlerisches Team wird im Februar gebildet

Bereits am folgenden Tag wird um 11 Uhr im Bundeskanzleramt bekanntgegeben, welche Städte auf der Short-List landen. Für den Fall, dass St. Pölten im Rennen bleibt, hat das Bewerbungsbüro bereits Schwerpunkte für 2019 ausgearbeitet: Noch im Februar formiert sich dann ein Projektteam, das die künstlerische Programmierung für das Kulturhauptstadt-Jahr erarbeiten wird. „Es gab schon erste Gespräche, wir würden zwischen drei und fünf Personen an Bord holen“, erklärt Jakob Redl. Der Posten des künstlerischen Leiters wird erst nach einem möglichen Zuschlag Ende des Jahres ausgeschrieben.

Als Short-List-Kandidat würde St. Pölten wie von der EU vorgesehen Kooperationen mit früheren und künftigen europäischen Kulturhauptstädten eingehen und das Büro gemeinsame Projekte etwa mit Rijeka, Kaunas und Novisad erarbeiten.

Nächste Schritte zur Entwicklung der Kulturhauptstadt-Region planen Duscher und Redl nach der Präsentation mit Tourismusexperten und der NÖ Werbung. Dann werden sie auch am Konzept für die Kulturinfrastruktur arbeiten, das etwa das „Haus der Vermittlung von Kunst und kulturellen Kompetenzen an Kinder“ vorsieht. Das zweite „Stadtforum öffentlicher Raum“ werden sie am 21. Februar im Saal der Begegnung organisieren. Im Juni wird dem Gemeinderat die fertig erarbeitete Kulturstrategie 2030 vorgelegt.

Projekte, die die Bewerbung vertiefen, sollen ebenfalls bald folgen: eine FH-Studie über Mediennutzung und Pendeln, eine Ausstellung mit dem Künstlerbund anlässlich der Neuauflage der Konferenz des Netzwerkes europäischer Mittelstädte, ein Stadtführer zur Migrationsgeschichte sowie ein Format für die Zusammenarbeit St. Pöltner Bühnen und Künstler.