Ein 14.600 Quadratmeter großer Zubau macht in zwei Jahren die Fachhochschule St. Pölten zum Campus. Auf 33.000 Quadratmetern Fläche wird sich die Bildungseinrichtung dann ausdehnen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bürgermeister Matthias Stadler und FH-Geschäftsführer Gernot Kohl versenkten bei der Grundstein-Feier eine Zeitkapsel, für einen „Meilenstein in der Wissenschafts- und Forschungslandschaft Niederösterreichs“, so Mikl-Leitner. Für Matthias Stadler wird mit dem Zubau die „FH St. Pölten als innovative und erfolgreiche Bildungsinstitution weiter gestärkt“.

Die Pläne dafür – vom Büro NMBP Architekten – gibt es seit drei Jahren. Im April 2019 beauftragte der Gemeinderat die Bietergemeinschaft Caverion mit Errichtung und Facility-Management der neuen Gebäude, nachdem im Vorjahr kurzfristig die Ausschreibung zurückgezogen wurde, weil nur ein Bieter ein – zu hohes – Anbot vorgelegt hatte. Die aktuellen Kosten für das Projekt inklusive Finanzierung: 55 Millionen Euro.

"Beste Voraussetzungen für qualitätsvolles Lernen"

Dafür bekommt die Bildungsstadt St. Pölten einen hochmodernen Campus mit Promenade und Garten. Die bestehenden Gebäude werden über die mehrgeschoßige Aula mit der neuen Eingangshalle verbunden, die direkten Zugang zur neuen Campus-Bibliothek und zum Future Lab bietet. Dieses wird mit seiner flexibel nutzbaren Möblierung der ideale Raum zum gemeinsamen Lernen, Nachdenken, Visualisieren und Analysieren sein.

Hier können Projekte, Forschungsvorhaben oder Unternehmensideen entwickelt und präsentiert werden. „Die modern ausgestatteten Seminarräume und Labors und die flexibel nutzbaren Büros bieten beste Voraussetzungen für qualitätsvolles Lernen am Campus“, betont FH-Geschäftsführer Gernot Kohl.

Die neuen Räumlichkeiten nutzen können die derzeit 3.200 FH-Studenten, 350 hauptberuflichen Mitarbeiter sowie 800 Lektoren ab September 2021. Gemeinsam mit der Fachhochschule wird die Bertha-von-Suttner-Privatuniversität im Campus angesiedelt sein. Diese hat heuer ihren Lehrbetrieb aufgenommen.