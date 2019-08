Wie funktioniert eine „offene Werkstatt“? Was ist ein „Repair Café“? Und was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff „Hackerspace“? Antworten auf diese und viele weitere Fragen bekommen Interessierte im Hackerspace in der Kremser Gasse 11, den der Verein „Segmentation Vault“ nach dem Vorbild des in der Szene bekannten Wiener „Metalab“ betreibt. Zur Eröffnung am Samstag, 21. September, 16 Uhr, sind alle eingeladen, die sich für Wissenschaft und Technologie begeistern.

Computer und Netzwerkinfrastruktur, Löt- und Heißluftstation, 3D-Drucker, Lasercutter, diverse Test- und Messgeräte und eine analoge und digitale „Bibliothek“ – nicht zuletzt aber die Erfahrung zahlreicher Mitglieder – das alles zeichnet einen „Hackerspace“ aus.

Für Daniel Haslinger, Mediensprecher des Vereins, ist letzteres von zentraler Bedeutung: „Erfahrung und Know-how sind wichtige Faktoren, wenn es darum geht, neue Fertigkeiten zu erlernen und typische Fehler zu vermeiden. Wir vermitteln nicht nur Infrastruktur, sondern auch Wissen über Technologie und auch Netzpolitik. Außerdem bieten wir eine Plattform für alle Altersgruppen und die unterschiedlichsten Interessensgebiete.“

So können Besucher und Mitglieder im „Repair Café“ defekte Geräte reparieren oder dank der Infrastruktur im Hackerspace Projekte realisieren, Prototypen entwickeln oder sich rund um Wissenschaft und Technik weiterzubilden.

Viele FH-Studierende als Mitglieder

„Eigene Ideen und Projekte umzusetzen, scheitert oft an den richtigen Tools, um sich weiterzubilden und Dinge einfach mal auszuprobieren“, weiß André Meindorfer, Obmann des Vereins. „Nicht jeder hat die finanziellen und räumlichen Möglichkeiten, um sich zuhause entsprechend auszustatten. Dieses Problem lösen wir als Verein durch kollektive Anschaffung und Nutzung.“

Gegründet wurde der Verein vor zwei Jahren, „weil der Raum Niederösterreich dafür unerschlossenes Gebiet war“, erklärt Daniel Haslinger.

Viele Vereinsmitglieder sind Studierende oder Mitarbeiter in technischen Studiengängen der FH St. Pölten, die ihre Freizeit dem Hackerspace und ihren persönlichen Projekten widmen – „dementsprechend können wir auch mit Information und Beratung für die persönliche Weiterbildung punkten“, so Haslinger, der aufklärt, was der Name „Segmentation Vault“ bedeutet: „Das ist ein Schmäh aus der IT. Wir verwenden ihn im Sinne von ‚Keine Idee ist zu verrückt, um umgesetzt zu werden.‘“