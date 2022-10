Nostalgische Reise: Mit der Bahn zügig die Traisen entlang

Das Dröhnen des rund 570-PS-starken Motors, der Geruch von Diesel sowie kurze, schrille Pfeifsignale kündigen den Zug im Traisental schon lange vor der Einfahrt an. Wer in die in die Jahre gekommenen Triebfahrzeuge mit der Reihennummer „5047“ steigt, begibt sich nicht nur auf eine Fahrt durchs Traisen- oder Gölsental, sondern auch auf eine Zeitreise in die 80er-Jahre.

Seit der Eröffnung 1877 nicht bei allen beliebt

Landschaft und Zeit ziehen mit dem Fahrtwind an der bereits verblassten elfenbein- ultramarinblauen Original-Lackierung vorbei, doch in den Waggons scheint die Zeit stehengeblieben.

Die Hektik des Alltags findet hier keinen Platz, im Fahrgastraum herrscht Gelassenheit. W-Lan oder Steckdosen wie auf der Westbahn strecke sucht man hier vergeblich, stattdessen regen die vis-à-vis platzierten Sitze zu echten Gesprächen und zum Kennenlernen des Gegenübers an. Beim Kaiserwald kommt gar der Fahrdienstleiter persönlich aus der Station, um Lokführer und Fahrgästen zu winken.

Doch die nostalgischen Triebfahrzeuge aus der Schmiede der Tiroler Jenbacher Werke, aufgrund der Reihennummer oftmals nur „47er“ genannt, sind nicht bei allen beliebt. Zu geringe Taktung, zu langsam, zu alt etc. lauten gängige Bemängelungen der einst stolzen Bahn.

Die Strecke von St. Pölten über Hainfeld bis Leobersdorf wurde bereits Anfang Oktober 1877 eröffnet. Ein Ereignis, das damals mediale Wellen schlug und auch im St. Pöltner Boten, dem „Großvater“ der NÖN, berichtet wurde.

Die Bahn brachte seinerzeit gemeinsam mit der 34 Kilometer langen Seitenlinie von Traisen nach Kernhof Industrialisierung und wirtschaftlichen Aufschwung mit sich. Die Täler der Traisen und der Gölsen erhielten mit der Anbindung an die Westbahn ein Tor zum europäischen Schienennetz und zum Fernverkehr.

Im Vergleich zu ihrer Nachbarstrecke, der Mariazellerbahn, die bereits 1911 elektrifiziert wurde, blieb die Traisentalbahn jedoch seit der Einstellung der rauchenden Dampflokomotiven dem Dieselantrieb treu.

Nachdem Auto- und Lkw-Verkehr der Bahn den Rang abgelaufen hatten, wurde die Strecke schrittweise verkürzt. Heute fahren die „47er“ nur noch auf den Strecken bis Schrambach und Hainfeld, befördern jedoch noch immer täglich unzählige Pendler, Schüler und Ausflügler.

Bahn soll elektrifiziert und ausgebaut werden

Das Land NÖ will in die Trasse in den nächsten Jahren rund 100 Millionen Euro investieren. Damit soll die Bahn elektrifiziert und ausgebaut werden.

Ob die „47er“ damit nach rund 40 Einsatzjahren aufs Abstellgleis geschickt werden, wird sich zeigen. Bis dahin leisten sie weiter verlässlichen Dienst, pfeifen und dröhnen wie in ihren besten Jahren, als Falco die Charts in Amerika stürmte und St. Pölten zur Landeshauptstadt wurde.

