Weil er seelische Unterstützung brauchte, leistete eine befreundete Nachbarin einem 35-jährigen St. Pöltner an einem Juliabend Gesellschaft. Er ist schwerer Alkoholiker und soll sich an dem Abend auch wahllos an den Medikamenten seiner abwesenden Freundin bedient haben. Diese war bei einem Discobesuch wenige Stunden zuvor verhaftet worden.

Die 45-jährige Nachbarin sagt vor Gericht, sie hätten gemeinsam getrunken, dann habe er sie sexuell bedrängt. Weil sie ablehnte, habe er angefangen, sie zu schlagen. Mit den Fäusten gegen den Kopf, das Gesicht und den ganzen Körper. „Wenn du die Polizei rufst, bring ich dich um“, soll er zum Abschied gesagt haben. Sie ging zu den Nachbarn, die riefen die Polizei.

An nichts davon könne sich der Angeklagte erinnern. Die 2,5 Promille wie an jenem Abend seien bei ihm Standard. Er übernimmt jedoch die Verantwortung: „Das wird so gewesen sein. Ich bereue es zutiefst.“

„Das ist unmenschlich, dass man so etwas tut“

Die Frau lag eine Woche im Spital, sie trug einen gebrochenen Wirbel, eine geprellte Nase und einen gebrochenen Unterarm davon. Sie kommt mit Gips am Arm in den Gerichtssaal, während der Vernehmung muss sie aufstehen, weil ihr das Sitzen Schmerzen bereitet. Beim Erzählen fängt sie an zu weinen. „Das ist unmenschlich. Ich hoffe, ich bin die Letzte, der das durch ihn passiert“, sagt sie. Sie leide nach wie vor an Schlafproblemen und Angstzuständen und habe durchgehend Schmerzen. Daher fordert sie 17.000 Euro Schmerzengeld, die der Angeklagte auch anerkennt. Sie bestätigt außerdem, dass er an jenem Abend zusätzlich zum Alkohol noch die Tabletten seiner Freundin genommen hat.

Der Richter braucht ein Gutachten, um seinen Zustand während der Tat genauer beurteilen zu können. Deshalb vertagt er die Verhandlung.