Classics Reloaded-Geschäftsführer Hans-Peter Zwetti hat einen Betreiber für das Restaurant in seinem Geschäftsgebiet gefunden, und was für einen. Thomas Altendorfer wird mit seinem Restaurantkonzept Ox nun auch nach Harland kommen. Ox-Restaurants gibt es bereits sechs österreichweit. In St. Pölten wird die zweite Filiale Niederösterreichs nach Tulln eröffnen und zwar im April.

„Das OX Restaurant-Konzept ist an allen Standorten sehr hochwertig umgesetzt. Sowohl was das Interieur betrifft als auch im Hinblick auf das Top-Angebot an Speisen und Getränken. Wir bieten von Spareribs und Burger-Spezialitäten, über High-End-Steaks bis hin zu Pasta-Gerichten einen bunten Mix frisch zubereiteter Speisen im American Style“, stellt OX-Gründer Thomas Altendorfer das Konzept vor.