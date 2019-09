Obwohl das mit dem Abbruch beauftragte Unternehmen erst mit den Arbeiten begonnen hatte, sei am frühen Abend ein Teil des nördlich gelegenen Gebäudetraktes im Innenhof selbstständig eingestürzt, hieß es seitens des Magistrats. Dies habe zu beträchtlicher Staubentwicklung geführt.

Die zwischen der Wiener Straße und der Klostergasse bisher einspurig befahrbare Rennbahnstraße wurde aus Sicherheitsgründen zur Gänze gesperrt. Die Maßnahme soll voraussichtlich zwei Wochen gelten.

Beim Abbruch der Gebäudeteile am Kardinal-Franz-König-Platz wird auch die Wiener Straße sicherheitshalber gesperrt werden müssen, teilte das Rathaus zudem mit. Es sei geplant, diese Arbeiten in den Nachtstunden bzw. am Wochenende durchzuführen, um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten.