"Da ist eben ein Blackhawk in Spratzern gelandet" - so die erste Meldung im Internet am Dienstagabend. "Es war zwar kein Blackhawk aber ein AB 212. Also ein leichter Transporthubschrauber", weiß Oberst Bernhard Obmann vom Ministerium für Landesverteidigung. Dieser sei im Rahmen der regelmäßigen Nachtflüge zwei Mal auf dem Schießplatz in Völtendorf gelandet. Die Nachtflüge finden immer dienstags in Monaten mit einem "r" bis 20 oder 21 Uhr statt. "In diesen Monaten sind die Nächte länger", erklärt Obmann. Sinn dahinter sei, dass die Piloten auch einmal in der Woche einen Nachtflug durchführen.

Komplexe Manöver werden geübt

In den kommenden Wochen könnte es vermehrt zu Hubschraubersichtungen kommen. Das Bundesheer übt in Niederösterreich und Oberösterreich. Zum Einsatz kommen Militärluftfahrzeuge, die komplexe Manöver auch außerhalb von verlautbarten Tiefflugstrecken und -gebieten ausführen. Geplant sind im März und April 14 Trainingstage: 22. bis 26. März, 6. bis 9. April und 12. bis 16. April. Geplant sind die Flüge jeweils von 9 bis 20 Uhr.