Der Voith-Konzern hat in dem mit September zu Ende gegangenen Geschäftsjahr trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie erneut ein positives Ergebnis verzeichnet.

Der Umsatz des in St. Pölten mit Voith Hydro, Voith Turbo, Voith Digital Ventures und in geringerem Ausmaß noch Voith Paper vertretenen Unternehmens ging nur leicht zurück. Der Konzern hat laut Geschäftsbericht vor allem von seiner breiten sektoralen und geografischen Aufstellung, seinen stabilen, regional organisierten Lieferketten sowie seiner soliden Finanzlage profitiert.

Um das Kerngeschäft zu stärken, hat Voith im vergangenen Geschäftsjahr rund 450 Millionen Euro in den Kauf von Unternehmen investiert. So erwarb der Konzern im Frühjahr 70 Prozent der österreichischen Elin Motoren GmbH. Um den Bereich Turbo zu stärken, hat Voith zudem gemeinsam mit der Schweizer Beteiligungsgesellschaft PCS Holding die Mehrheit an der Traktionssysteme Austria GmbH (TSA) übernommen.

Für das Geschäftsjahr 2020/2021 rechnet Voith mit einer leichten Verbesserung der wesentlichen Kennzahlen. Eine leichte Steigerung in dem Übergangsjahr erwartet sich der Konzern vor allem im Bereich Hydro durch 2019/2020 verschobene Aufträge, die nun vergeben werden könnten.