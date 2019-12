Profitabel gewachsen ist der Voith-Konzern laut Bericht für das Geschäftsjahr 2018/2019. Während der Umsatz leicht auf 4,28 Milliarden stieg, war der Jahresüberschuss nach Steuern mit 72 Millionen Euro um fast 50 Prozent höher. Den größten Beitrag zum operativen Ergebnis steuerte Voith Paper bei. Der nicht mehr in St. Pölten produzierende Bereich hat laut Bilanzbericht in den vergangenen Jahren zu alter Stärke zurückgefunden.

Für vollere Auftragsbücher sorgte indes vor allem Voith Hydro. Im Bereich, in den jetzt auch Kössler voll eingebunden wird, verdoppelte sich dank des zweitgrößten Einzelauftrags in der 152-jährigen Geschichte in Australien der Auftragseingang beinahe. Auf 4,69 Milliarden Euro summiert sich dieser im Konzern. Der Auftragsbestand Ende September lag bei 5,63 Milliarden und damit um neun Prozent höher als ein Jahr zuvor.

Beim ebenfalls in St. Pölten vertretenen Bereich Voith Turbo soll die Marktposition unter anderem durch zwei Joint Ventures mit dem weltgrößten Schienenfahrzeug-Hersteller China Railway Rolling Stock Corporation gestärkt werden.

Zielgerichtete Zukäufe sollen insgesamt das Kerngeschäft des Konzerns stärken. Anfang Dezember übernahm Voith um 319 Millionen Euro BTG, einen weltweit agierenden Anbieter von Prozesslösungen für die Papierindustrie. Für das laufende Geschäftsjahr prognostiziert der Bericht einen höheren Umsatz und auch mit einer spürbaren Steigerung des operativen Ergebnisses rechnet Voith.