Der Hauptstadtwein 2019 wird ein ganz besonderes Tröpferl. Denn erstmals keltern vier Winzerinnen den St. Pöltner Wein. Mit dabei ist die Traisentalerin Viktoria Preiß, die gemeinsam mit ihren Kolleginnen Sabrina Veigel, Michaela Riedmüller und Victoria Kugler seit vier Jahren als „Frauenzimmer“ mit köstlichen Cuvées auf sich aufmerksam macht. Die junge Weinmacherin leitet seit 2014 auch das Familienweingut in Theyern.

Die Frauenzimmer und ihr Wein:Michaela Riedmüller aus dem Weinbaugebiet Carnuntum, Sabrina Veigel aus der Wachau, Victoria Kugler aus dem Burgenland und Viktoria Preiß aus dem Traisental. | Beate Steiner

Gemeinsam mit ihrer Familie bewirtschaftet sie zwölf Hektar Weingärten, ist in allen Bereichen des Weinguts tätig und vertritt vor allem das Weingut bei Präsentationen und Verkostungen: „Der Hauptstadtwein 2019 wird eine fruchtige, trotzdem tiefgründige, mineralische und animierende Weißweincuvée“, verrät Viktoria Preiß.

Für die elegante, frische Variate des Frauenzimmer-Weins hatte sich eine 25-köpfige Jury mit Vertretern aus der Gastronomie, den Medien, fachkundigen Weinbrüdern, Tourismus-Chefin Eva Prischl und Bürgermeister Matthias Stadler einhellig entschieden.

„Der Hauptstadtwein 2019 wird eine fruchtige und animierende Weißweincuvée.“ Viktoria Preiß, Frauenzimmer-Winzerin

Letzterer hatte auch die Idee zur femininen Premiere, aus Anlass eines Jubiläums. Denn 1919, vor genau hundert Jahren, waren Frauen erstmals wahlberechtigt und konnten auch als Politikerinnen aktiv werden. „Frauen haben die Geschichte der Stadt und des Bundeslandes geprägt und mitgestaltet. Wir setzen damit ein Zeichen für die Stellung der Frau in der Gesellschaft, damals wie heute“, begründet das Stadtoberhaupt seine Entscheidung für die „Frauenzimmer“ als

St. Pöltens Wein-Lieferanten fürs kommende Jahr.

Dieses könnte auch in anderer Hinsicht noch spannend werden. Denn St. Pölten bewirbt sich bekanntermaßen als europäische Kulturhauptstadt 2024, gemeinsam mit dem Land NÖ. „Gerne würde ich mit dem Frauenzimmerwein auf eine erfolgreiche Bewerbung als Ende 2019 anstoßen“, so Stadler, der betont, dass der kommende Hauptstadtwein auch Grenzen überschreitet – immerhin werden vier große Weinbauregionen in einer Weißweincuvée vereint, dank der „Frauenzimmer“.

Winzerinnen-Quartett „Frauenzimmer“

Die vier jungen, dynamischen Weinmacherinnen haben einander beim Weinmarketing-Studium in Eisenstadt kennengelernt. Victoria Kugler vom Weingut Kugler aus St. Margarethen, Viktoria Preiß von „Weinkultur Preiß“ aus Theyern, Michaela Riedmüller vom Weingut Riedmüller in Hainburg und Sabrina Veigel vom Nebenerwerbsbetrieb der Familie Veigel in Arnsdorf kreieren seit 2014 Weine, die ihre vier Weinbaugebiete in sich vereinen und auch ihre individuellen Persönlichkeiten widerspiegeln. Jeweils zwei Weinbaugebiete werden in zwei Weinen cuvéetiert. Frauenzimmer Weiß ist eine Cuvée aus dem Traisental und der Wachau und Frauenzimmer Rot eine Cuvée aus Carnuntum und dem Neusiedlersee-Hügelland.

Der offizielle Hauptstadtwein 2019 wird eine Cuvee aus Grünem Veltliner und Riesling, das hat die Jury einstimmig beschlossen. Ausgeschenkt wird der noch namenlose Wein das erste Mal beim Hauptstadtball im Jänner 2019.