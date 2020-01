„Wenn Professionalität gefragt ist und Menschlichkeit vor Kommerz steht“: So beginnt das aktuelle Facebook-Posting des St. Georgener Samariterbundes.

Die St. Georgener Rettung kennt keine Bezirks- oder Rayonsgrenzen, wenn es um Lebensrettung geht. Am Morgen des Dreikönigstags rückte sie sogar bis zum Flughafen Wien-Schwechat aus. Es galt, einen schwer brandverletzten Mann, der mit einem Militärflugzeug von Rumänien zur weiteren Versorgung nach Österreich überstellt worden, ins Allgemeine Krankenhaus (AKH) Wien zu transportieren. Warum extra die St. Georgener Samariter trotz der großen Distanz von Nöten waren: Andere Anbieter haben den Transport abgelehnt oder hatten kein verfügbares, freies Rettungsmittel.

„Wir rückten mit einem Fahrzeug samt Facharzt für Anästhesie und Notfallmedizin und zwei Notfallsanitätern aus“, schildert ASB-Dienstellenleiter Markus Wieninger auf NÖN-Anfrage. Der Transport verlief problemlos, der schwer verletzte Rumäne befindet sich nun in medizinischer Behandlung im AKH Wien.

Dieser Einsatz war aber nicht der erste der St. Georgener Rettung am Flughafen Wien. „Vor einigen Jahren haben wir bereits schwer verletzte Personen nach einem Brand in einer Diskothek in Rumänien vom Flughafen Wien in ein Krankenhaus transportiert“, erinnert Wieninger und richtet aus: „Wir sind rund um die Uhr, 365 Tage im Einsatz.“