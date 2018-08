Knapp ein halbes Jahr ist die neue Landesregierung im Amt und die Arbeit läuft im Landtag. Die Hälfte der 56 Abgeordneten hat in diesen Monaten erstmals Erfahrung in dieser Funktion gesammelt. Darunter sind auch die St. Pöltner Kathrin Schindele (SP) und Vesna Schuster (VP) sowie René Pfister (SP), der Ende Juni das Landtagsmandat von Rupert Dworak übernommen hat. Alle drei ziehen eine positive Bilanz ihrer ersten fast 200 Tage im Landtag.

Vesna Schuster möchte sich für Bildung, Familie und Jugend einsetzen. | G. Semrad

„Es ist ein tolles Gefühl, wenn man die Möglichkeit hat, sich einzubringen beziehungsweise Ideen zu entwickeln, Entscheidungen zu treffen und Projekte voranzutreiben“, so Schindele. Es sei eine herausfordernde Tätigkeit.

Seine Erfahrung als Lehrlingsausbilder möchte René Pfister einbringen. | M. Thums

„Aber Herausforderungen sind dazu da, um gemeistert zu werden“, war der SP-Politikerin schon im Vorfeld bewusst, dass es eine zeitintensive Arbeit ist. Als Obfrau des Bildungsausschusses und SP-Bildungssprecherin liegen hier ihre Schwerpunkte im Landtag. „Unsere Bildungslandschaft muss ,zukunftsfit‘ werden“, so Schindele. Betont hat sich auch die tolle Aufnahme im Landtagsklub.

Vesna Schuster berichtet ebenfalls von einem zeitintensiven Job. „Wenn man fleißig ist und wirklich etwas bewegen und ändern will, hat man aber viele Möglichkeiten, sich einzubringen“, erklärt sie ihre Motivation. Positiv überrascht habe sie in den ersten Monaten vor allem der respektvolle Umgang: „Es sind alle sehr hilfsbereit, unabhängig von der Parteizugehörigkeit.“

Der Schwerpunkt von Kathrin Schindele liegt im Bildungsbereich. | privat

Die wichtigsten Themen sind für sie Bildung, Familie und Jugend. „Sie liegen mir sehr am Herzen, und genau da werde ich mich besonders einsetzen.“ Als persönliche Erfolge sieht Schuster vor allem zwei Sachen: „Einerseits die Schultaschenaktion für Alleinerziehende, andererseits mein angenommener Antrag, bei dem es um die Erstellung einer Statistik über Kinderehen in Österreich geht.“

Als ehemaliger Bundesrat wusste René Pfister schon ziemlich genau, auf was er sich als Landtagsabgeordneter einlässt: „Ich war als Bundesrat auch Mitglied des Landtagsklubs und in der Vergangenheit immer wieder bei Landtagssitzungen anwesend.“ Seine Angelobung war gleich direkt vor dem Tagesordnungspunkt zum 12-Stunden-Tag, bei dem er seine erste Rede im Landtag hielt. Denn Pfister möchte vor allem in den Bereichen Arbeitsmarkt, Jobs, Infrastruktur und Ausbildung seine Vorstellungen, Ideen und Erfahrungen einbringen, „um Niederösterreich weiterzuentwickeln“.