Erst wenige Wochen ist es her, dass in St. Pölten eine Frau mit Atem-Kreislauf-Stillstand nur durch das beherzte Eingreifen eines Ersthelfers gerettet werden konnte. 3.534 Mal wurden die Rettungskräfte in Niederösterreich 2019 wegen eines Atem-Kreislauf-Stillstands alarmiert, somit knapp zehn Mal pro Tag.

Lebensretter an der Hecke Nach Herzstillstand: "Hat mir das Leben gerettet"

„Da jede Sekunde zählt, sind wir hier besonders auf die Mithilfe von Ersthelfern angewiesen, die bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen“, betont Matthias Oppl vom Roten Kreuz. Das Wichtigste ist daher: „Hinsehen und helfen! Das Einzige, das man falsch machen kann, ist nichts zu tun.“ Dennoch sollte der Eigenschutz immer im Vordergrund stehen, man dürfe sich selbst nicht in Gefahr bringen.

„Hinsehen und helfen! Das Einzige, das man falsch machen kann, ist nichts zu tun.“

„Im Ernstfall zählt jede Sekunde! Um als Ersthelfer bestmöglich auf einen Notfall vorbereitet zu sein, sollte man regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse absolvieren“, rät Oppl. Sieht man jemanden zusammenbrechen, ist der erste Schritt der Notfallcheck.

Reagiert die Person auf die Ansprache, sollte man bei ihr bleiben, bis die Rettung eintrifft. Wenn die Person nicht reagiert, die Atmung jedoch normal ist, sollte die Person in die stabile Seitenlage gebracht werden. „Die Person ist bewusstlos und befindet sich in Lebensgefahr. Alle zwei Minuten sollte die Atmung kontrolliert werden. Die Rettungsleitstelle hilft am Telefon weiter und erklärt alle Schritte“, führt der Erste-Hilfe-Experte aus. Ist keine Atmung mehr feststellbar, zählt jede Sekunde und die Reanimationsmaßnahmen sollten sofort gestartet werden. Wenn ein Defibrillator zur Verfügung steht, sollte dieser auch benutzt werden. „Das Gerät gibt Anweisungen für jeden Schritt“, weiß Oppl.

Nicht immer gibt es Vorzeichen, dass sich ein medizinischer Notfall anbahnt. Dann heißt es besonders rasch zu handeln. „Wenn man sich unwohl fühlt, das Gefühl hat, keine Luft zu bekommen, plötzlich auftretende Schmerzen empfindet oder glaubt, gleich zusammenzubrechen, sollte der Rettungsdienst unter 144 alarmiert werden“, rät Lehrsanitäter Oppl.