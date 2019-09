Der Untergrund unter dem Domplatz hat in fast einem Jahrzehnt zahlreiche Geheimnisse und Erkenntnisse preisgegeben. Zum Abschluss heißt es am Samstag, 28. September, „AUSgegraben“. Am Ende der 2010 gestarteten archäologischen Arbeiten warten vor Ort Informationen und Highlights aus 1.900 Jahren und viele Möglichkeiten, Geschichte hautnah zu erleben.

Genaue Einblicke in die reiche Historie bekommt man an mehreren Stationen auf dem Platz und bei Führungen über den Tag verteilt, das Motto der Kinderstation lautet „Sehen-Verstehen-Erleben“. Die beste Aussicht haben die Gäste aus 43 Metern Höhe.

Carnuntum trifft man ebenfalls in St. Pölten mit der Kulturvermittlung des archäologischen Parks. Römische Soldaten marschieren mit dem Projekt „Quartodecimani“ ein und zeigen spätantikes Militärwesen. Das zivile Leben in Aelium Cetium, wie die Stadt einst genannt wurde, macht der Verein „Gentes Danubii“ erlebbar.