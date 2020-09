Das Höfefest geht auch heuer über die Bühnen in verborgenen und weniger verborgenen Höfen der Innenstadt. "Man muss schon ein klein wenig wahnsinnig sein und gut abwägen, ob sich die Mühen auch lohnen", ist Höfefest-Organisatorin Patrizia Liberti schon ein wenig stolz, dass sie es geschafft hat, dass St. Pöltens schönstes Kulturfest auch unter Corona-Vorgaben die Stadt belebt, denn "wir wollen die Kultur nicht vor die Hunde gehen lassen", so Liberti.

Ein striktes Sicherheitskonzept macht es möglich, dass am Samstag, 19. September, von 14 bis 23 Uhr, Musik aus allen Richtungen, aber auch bildende Kunst und Installationen die City fest im Griff haben. Adele Neuhauser kommt, Birgit Denk, Stefan Sterzinger und Jelene Poprzan sind dabei, und mit den italienischen Jazzgrößen Gavino Murgia am Saxophon und Fabio Giachino an der Kirchenorgel auch Support aus Italien.

Rammelhof machen den sicher effektvollen Abschluss in der Bühne im Hof. Weitergetanzt darf dann noch werden bei der Silent Disco vorm Cinema Paradiso, am von Bright Spots geschmückten Rathausplatz.

Das gesamte Programm gibt es auf www.hoefest.at und in der nächsten St. Pöltner NÖN.