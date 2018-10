Bischof Schwarz würdigte den Geehrten und dankte ihm für sein Wirken. Gleichzeitig betonte er auch den Wert des Religionsunterrichts, in dem Werte Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Mitleid vermittelt würden.

Viele Ehrengäste freuten sich mit ihm: u. a. Landesrat Georg Wilfing, Landesschulrat-Präsident Johann Heuras, Fachinspektoren für den Religionsunterricht oder der interimistische Schulamtsleiter Josef Kirchner.

Religionsunterricht für Persönlichkeitsentfaltung

Helm habe den Religionsunterricht immer als „eine tragende Säule für die Persönlichkeitsentfaltung und -entwicklung im Bildungssystem wertgeschätzt, und dies auch in Diskussionen über die Legitimität des konfessionellen Religionsunterrichts an den Schulen immer überzeugend vertreten und verteidigt“, so Festredner Kirchner.

Altbischof Klaus Küng, Geehrter Hermann Helm, Diözesanbischof Alois Schwarz, interimistischer diözesaner Schulamtsleiter Josef Kirchner | Wolfgang Zarl

Helm habe sich weiters immer um ein friktionsfreies Miteinander zwischen diözesanem Schulamt und Landesschulrat bemüht. Rahmenbedingungen für einen gelingenden Religionsunterricht seien ihm wichtig gewesen. Das sei der Anlass gewesen, den hohen kirchlichen Gregorius-Orden zu beantragen.