St. Pölten HTS steigt ein ins autarke Kräuterbusiness

Lesezeit: 2 Min FL Florentina Lechner

Tobias Hagenstein, Patric Ligmanowski, Kristina Enne, David Sandler, Samuel Kurz, Amelie Hausner, Veronika Materna und Felix Gandler (v.l.) bringen Grünes ins Schulgrau. Foto: Armin Haiderer

K ochlehrer David Sandler pflanzte mit Schülern und Schülerinnen in St. Pölten unterschiedlichste Kräuter am Pausenhof an, um unabhängiger von Einkauf oder Lieferung zu sein.