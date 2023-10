Hundsfische und Würfelnattern sind im Haus für Natur eingezogen

Das Haus für Natur im Museum NÖ hat zwei neue Tierarten in seine Sammlung aufgenommen: sich um Hundsfische aus dem Tiergarten Schönbrunn und Würfelnattern aus Deutschland.

Hundsfische galten 1975 als ausgestorben. Davor waren sie in der Donau östlich von Wien und den umgebenden Augewässern weit verbreitet. Als Folge der Donauregulierung und der Trockenlegung von Feuchtgebieten gingen die Bestände immer weiter zurück. 1992 wurde er zufällig wieder entdeckt. Schutzmaßnahmen wurden eingeleitet, um die Art zu erhalten. Im Tiergarten Schönbrunn gibt es eine Zuchtgruppe für Hundsfische. Von dort stammen die fünf Tiere, die nun in St. Pölten zu sehen sind.

Würfelnattern sind ungiftig und in Österreich stark gefährdet. Zwei Jungtiere aus Augsburg in Deutschland wurden nach St. Pölten übersiedelt. Sie sollen in der Dauerausstellung in der Babygalerie gezeigt werden.

Austausch mit anderen Zoos unerlässlich

Bei der Beschaffung der neuen Tiere war das große Netzwerk des Museums NÖ unerlässlich. „Wir haben uns mit anderen Zoos und Tierparks ausgetauscht, um herauszufinden, wo wir die Tiere bekommen können", sagt Ronald Lintner. Vor allem gehe es dabei um die optimalen Haltungsbedingungen.

Würfelnattern wurden aus Deutschland nach St. Pölten geholt. Foto: Andreas Giesswein

Besonderes Programm in den Herbstferien

Von 26. Oktober bis 2. November gibt es täglich um 14 Uhr Familienführungen, abwechselnd durch die verschiedenen Häuser, und insgesamt fünf laufende Ausstellungen. Ebenfalls täglich von 13:00 bis 17:00 Uhr können bei den Kreativstationen die Tiere des Jahres gebastelt werden: Haselmäuse, Posthornschnecken, Huchen, Feuersalamander, Kleine Wasserfrösche, Braune Langohren, Braunkehlchen oder Signalkrebse stehen auf dem Programm.

Die Museumsakademie (sieben bis zwölf Jahre) am 27., 30. und 31. Oktober jeweils von 10 bis 12 Uhr bietet den jungen Forschenden unterschiedliche Workshops: In der ersten Ausgabe geht es um Spuren von Tieren, im zweiten Workshop um Sommerurlaub auf dem Land und beim dritten Termin um die Kommunikation von Tieren und Pflanzen.

Außerdem gibt es am Dienstag, 31. Oktober, einen KiJuBu-Tag für Familien ganz im Zeichen von Halloween. Intendant Christoph Mauz liest um 15 Uhr „Gruseliges zum Schlottern und Kichern“ (empfohlen ab acht Jahren).

Das gesamte Programm der Herbstferien unter www.museumnoe.at/ferien.