Werdegang: Karl Kendler wurde 1958 in Hofstetten-Grünau geboren. Nach der Matura bewarb er sich bei der Raiffeisenlandesbank Wien und wurde bald als Springer zur Raiffeisenbank Pielachtal in Ober-Grafendorf geschickt. 1979 wurde Kendler fix in der Raiffeisenbank Pielachtal aufgenommen.

Entwicklung: 1979 wies die Pielachtaler Bank eine Bilanzsumme von 328 Millionen Schillingen auf. Im Jahr 1992 wurde Kendler zum Geschäftsleiter der Raiffeisenbank St. Pölten bestellt. 2003 fusionierten unter seiner Führung die Raiffeisenbanken

St. Pölten, Pielachtal und Böheimkirchen zur Raiffeisenbank Region St. Pölten mit einer Bilanzsumme von rund 669 Millionen Euro. 2018, in Kendlers letztem Jahr als Geschäftsjahr, wies die Regionsbank eine Bilanzsumme von 1,21 Milliarden Euro auf.