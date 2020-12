Täglich erinnern Medien: „Bleiben Sie zu Hause.“ Doch was ist, wenn Menschen kein Zuhause haben? Diese Zeit sei für Wohnungslose besonders hart, erzählt Karl Langer, Geschäftsführer der Emmausgemeinschaft St. Pölten. Trotzdem würden sie ebenfalls Rücksicht nehmen und auf ihre Ressourcen zurückgreifen, sich etwa eine Matratze bei Freunden organisieren. „Obdachlose sind auch Menschen mit Herz und Hirn“, erinnert er.

Gegenüber dem Frühjahr seien die Unsicherheit und der Unterstützungsbedarf gestiegen. Seine Mitarbeitenden und er beobachten, dass viele in dieser Krise auf alte Bewältigungsstrategien – die Sucht – zurückgreifen. Aufgrund von Vorerkrankungen sind sie zudem besonders gefährdet. Die Emmausgemeinschaft hat daher Quarantänezimmer eingerichtet, wo Gäste der Notschlafstelle isoliert werden können. Allerdings lenkt Langer ein: „Obdachlose werden nicht so oft getestet. Es sei denn, sie müssen ins Spital oder zum Arzt oder sie befinden sich in institutionellem Kontext und Betreuer merken etwas.“ Die soziale Hürde vor dem Besuch einer Teststraße sei groß.

Für Verdachtsmomente besitzen die Einrichtungen Schnelltests. Bislang habe es keine Cluster gegeben. „Es ist Routine eingekehrt“, resümiert Langer. Auch das Sicherheitsmaterial reiche aus. Sorgen bereiten ihm jedoch die Fallzahlen: „Steigen sie weiter, sind unsere Ressourcen irgendwann ausgelastet.“