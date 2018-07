Die St. Pöltner Community wächst auch im Netz. In hunderten Facebook-Gruppen unterstützen sich Mitglieder gegenseitig dabei, sich in der Landeshauptstadt zurechtzufinden. Im sozialen Netzwerk werden Erfahrungen ausgetauscht, Ratschläge eingeholt, Erlebnisse geteilt und Dinge verscherbelt.

Wer unliebsame Begegnungen mit der Polizei vermeiden möchte, wirft etwa kurz vor der Abfahrt einen Blick in die Gruppe „Polizeistandorte St. Pölten Umgebung“. Posts wie „In der Mariazeller Straße stehen unsere Freunde“ sind dort zu lesen.

Betreut wird die Gruppe, die knapp 4.500 Mitglieder zählt, von Alexander Hager. Der 23-Jährige überprüft die Beiträge und beantwortet täglich zehn bis 15 Kontaktanfragen. „Das Hauptziel ist, vor Kontrollen zu warnen, aber mir ist es auch wichtig, dazu beizutragen, dass die St. Pöltner vorsichtiger fahren“, stellt Hager klar. Beschimpfungen gegen die Exekutive werden nicht akzeptiert. „Polizisten sind auch nur Menschen, die ihren Job machen. Beiträge, die dagegen verstoßen werden gelöscht und Mitglieder abgemahnt.“

„Polizisten sind auch nur Menschen, die ihren Job machen. Wer das nicht akzeptiert, wird blockiert.“ Alexander Hager, „Polizeistandorte St. Pölten“

Bei der Polizei sieht man die Warnung vor Verkehrskontrollen im sozialen Netzwerk „völlig wertfrei“, versichert Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler, der meint, selbst nie einen Blick in die Gruppe zu werfen. Er erkennt sogar einen positiven Nebenaspekt: „Wenn immer wieder auf Kontrollen hingewiesen wird, wird das Bewusstsein geschärft und die Leute achten verstärkt auf ihr Fahrverhalten.“

„Was ist los“- Gruppe soll die Stadt beleben

Was sich in der Landeshauptstadt eventmäßig tut, wo man neue Geschäfte oder Lokale findet, aber auch, wer der beste Kinderarzt ist, erfahren derzeit 8.308 Mitglieder in der Gruppe „Was ist los in St. Pölten“. „Ich war selbst Veranstalterin und habe gemerkt, die Stadt ist noch nicht wirklich belebt“, erklärt Daniela Koch, warum sie diese Gruppe übernommen hat. Gerade Klein- und Mittelunternehmen hätten es schwer. „Oft eröffnet ein neues Geschäft und kann sich dann nicht halten, weil die Leute gar nicht wissen, dass es existiert. Das soll die Gruppe ändern“, meint Koch, die pro Woche zwei bis drei Stunden in deren Betreuung investiert.

Facebook wird von den St. Pöltnern auch genutzt, um Kleidung zu tauschen, Schnäppchen zu ergattern, eine Haushaltshilfe zu suchen oder ein Auto zu kaufen – in Flohmarkt-Gruppen wie „Kleinanzeigen St. Pölten und rundumadum“. „Mein Mann hat vor Jahren aus Spaß die Gruppe gegründet, weil wir ein paar Sachen loswerden wollten“, erzählt Sandra Heinzl. Diese wurde zum Selbstläufer und zählt nun 8.314 Mitglieder.

Für das Erstellen oder die Mitgliedschaft in den Gruppen zu bezahlen, wie man es bei Facebook überlegt, kommt für die Admins nicht in Frage. „Dann wird es für mich uninteressant. Die Plattform wird sich dann in den nächsten fünf Jahren selbst vernichten“, ist Daniela Koch überzeugt.