Nicht nur in Hallein in Salzburg, Wels und Rohrbach in Oberösterreich sowie vier Bezirken in Tirol, sondern auch in St. Pölten könnte die Ampel auf „Rot“ schalten. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hat dies wegen der Infektionszahlen der letzten sieben Tage erneut vorgeschlagen. St. Pölten liegt mit 134,4 Fällen pro 100.000 Einwohner österreichweit noch immer im Spitzenfeld. Die Empfehlung dient der Ampel-Kommission als Entscheidungsgrundlage. Berücksichtigt werden vom Gremium aber noch vier weitere Kriterien: die Verfügbarkeit von Intensivbetten, wie gut die Cluster eingegrenzt werden können, wie viel getestet wurde und wie hoch die Übertragungsrate ist.

In der Vorwoche reichte dies noch für die Beibehaltung von „Orange“. Ob es diese Woche „Rot“ wird, entscheidet sich in den nächsten Stunden. An zwei der vier Parametern wurde in St. Pölten jedenfalls gearbeitet. Das Contact Tracing wird mit mehr Personalaufwand betrieben und die Tests in Schulen und größeren Betrieben hat man intensiviert. „Wir haben uns personell verstärkt und sind daher beim Contact Tracing besser aufgestellt. Nicht erfreulich hingegen ist die Entwicklung der Infektionszahlen“, heißt es vom Magistrat.