Als eine der letzten NÖ-Institutionen sitzt der Landesjagdverband mit seinen mehr als 35.000 Mitgliedern immer noch in Wien. Das wird sich ändern, kündigt Generalsekretärin Sylvia Scherhaufer an. Einen Präsidiumsbeschluss für die Übersiedlung nach Niederösterreich gibt es bereits, im September soll die Standort-Entscheidung fallen.

Im Rennen sind drei St. Pöltner Standorte – das Palais Herberstein am Riemerplatz sowie die Neubauprojekte Q11 („Leben am Fluss“) in der Willi-Gruber-Straße und das geplante Einkaufs- und Bürozentrum am Kardinal-König-Platz – sowie der Bahnhof Tullnerfeld. „Wir wollen näher bei unseren Mitgliedern sein und einen intensiveren Kontakt mit ihnen haben“, erklärt Scherhaufer die Beweggründe.

Sobald die Standort-Entscheidung gefallen ist, wird mit den konkreten Vorarbeiten für die Übersiedlung begonnen. 2020 oder 2021 werden die 25 Mitarbeiter des Landesjagdverbandes dann in Niederösterreich sitzen. Weiterhin am Flötzersteig in Wien stationiert bleibt die NÖ Jägerschule.

Mit der Verlegung der Zentrale nach Niederösterreich reagiert Scherhaufer auch auf eine aktuelle Entwicklung: Jagen liegt wieder voll im Trend. Denn so viele Jäger wie heute gab es in der bald 70-jährigen Geschichte des NÖ-Landesjagdverbandes noch nie.