Drei Tage lang hält wieder der Jazz Einzug in den barocken Innenhof des Stadtmuseums. Fünf Acts bringen dort im Rahmen des mittlerweile neunten „Jazz im Hof“-Festivals von Donnerstag, 16., bis Samstag, 18. August, die Spielarten des Jazz zu Gehör – von konventionelleren Ansätzen über Begegnungen mit Weltmusik und Filmmusik bis hin zu experimentellen Ausritten.

Die serbische Bratschistin Jelena Poprzan eröffnet die diesjährige Konzertreihe. Nach Aufnahmen und Auftritten mit dem Ensemble Madame Baheux und als Teil des internationalen Trios Sormeh kommt Poprzan alleine nach St. Pölten und verknüpft in ihrem ersten Solo-Programm den Jazz mit Wienerlied, Weltmusik und Folk. Der zweite Act des Eröffnungstages ist das Quintett Reigla rund um den Bassisten Robert Riegler, der als einer der besten E-Bassisten in ganz Europa gilt. Mit renommierten Musikern wie Christian Ziegelwanger und Martin Wöss bringt er sein Programm „Tschüss mit E“ auf die Bühne.

Clemens Hofer mit vielen freien Zugängen zum Jazz

In die „Comfort Zone“ mit vielen freien Zugängen zum Jazz begibt sich Clemens Hofer am Freitag, 17. August. Der Posaunist war bereits 2011 mit seinem TrioBoot in St. Pölten war, damals im Café Publik im Festspielhaus. Hofer bestreitet mit Michiru Ripplinger und Wolfgang Krendl das Programm für den gesamten Abend. Für den zweiten Teil hat Hofer einen Überraschungsgast ausgesucht.

Am dritten „Jazz im Hof“-Tag tritt der französische Klarinettist und Saxofonist Michel Portal mit seinem Trio PPP auf und setzt auf die Tradition ebenso wie auf die Improvisation. Den Abschluss bildet dann das Nenad Vasilic Trio rund um den namensgebenden Kontrabassisten, der serbische Folklore mit modernem Jazz verknüpft.