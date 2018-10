„Freie Grabstelle“ – diese Aufschrift ist auf den St. Pöltner Friedhöfen so häufig wie noch nie zu lesen. Jedes siebte Grab ist derzeit aufgelassen. Die Tendenz zeigt stark nach oben. 2.100 der 14.300 Gräber stehen zur Verfügung, 1.700 davon alleine am Hauptfriedhof. „Es ist ein ganz klarer Trend bemerkbar“, bestätigt der Leiter der städtischen Friedhofsverwaltung Erwin Ruthner.

Die Grabkosten sind laut Ruthner aber nicht der Grund, stattdessen habe generell der Bezug zum Familiengrab in den vergangenen Jahren immer mehr abgenommen. „Das Grab wird bei der nächsten Gelegenheit aufgelassen. Wenn jemand aus der Familie stirbt, dann wird einfach ein neues ausgesucht“, weiß Ruthner. In größeren Städten sei der Trend wesentlich ausgeprägter als in ländlicheren Regionen.

Geänderte Trauerkultur

Zudem wirke sich aus, dass Kremierungen immer beliebter werden. Darauf hat die Stadt reagiert und mehr Möglichkeiten für Urnenbestattungen geschaffen. So wurde ein Urnenhain ebenso errichtet wie die „Wiese der Erinnerung“ als anonyme, naturnahe Form des Abschiednehmens am Hauptfriedhof.

Ruthner beobachtet neben diesem Trend generell eine geänderte Trauerkultur. „Begräbnisse dauern heutzutage nicht selten nur mehr eine Viertelstunde. Dabei hat die Zeremonie am Friedhof ja eigentlich den Sinn, den Trauerprozess zu unterstützen.“