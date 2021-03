Sichere Ausbildung in Krisenzeiten: Während der Lockdowns konnte an der Tourismusschule der fachpraktische Unterricht in Kleingruppen durchgeführt werden. Die TMS-Schüler mussten den wichtigsten Teil ihrer Ausbildung nicht missen. Karlis Kulins-Stomers, Marissa Bauerm und Caroline Herfert (v. r.) präsentieren mit Kochlehrer Horst Gleiss ihre selbst gemachten Köstlichkeiten.

