Jubiläumsfest für 775 Jahre alte Kapelle im Schloss Viehofen

In vielen Stunden Arbeit verfasste Pfarrchronist Ferdinand Gollubits die Festschrift zum Jubiläumsjahr in der Pfarre Viehofen. Den Beginn des Jubiläumsreigens machte die Schlosskapelle, die vor 775 Jahren erstmals erwähnt wurde. Mit musikalischer Umrahmung durch Marietheres Dietzschold-Bojakovsky berichete Gollubits über den Inhalt und bedauerte, dass der Drucktermin nicht gehalten werden konnte. „Wir werden die Festschrift bald möglichst nachreichen“, sagt der Autor. Darin befassen sich Gollubits und einige Gastautoren mit Reformation und Gegenreformation in Viehofen, dem Holocaust vor der Haustür, aber auch die Vertreibung aus dem Sudetenland.

1245 wurde die Schlosskapelle zum erstem Mal genannt. Sie befindet sich an der Ostseite der Burg am Burghang. Über dem Eingang sieht man noch das Wappen der Kirchberger. Früher war es Zentrum des Protestantismus. Unterhalb befand sich der evangelische Pfarrhof, der bereits abgetragen wurde. Auf private Initiative der Familie Figl wurden Schloss und Schlosskapelle von Grund auf saniert. Und stehen jetzt für Veranstaltungen und Führungen zur Verfügung. Vizebürgermeister Matthias Adl und Landtagsabgeordneter Florian Krumböck sprachen der Familie ihren Dank aus: „Sie haben diesem Zeugen der Geschichte wieder Leben eingehaucht.“ Krumböck zitierte außerdem den spanischen Philosophen George Santayana: „Wer die Vergangenheit vergisst, ist verdammt, sie zu wiederholen.“

Den Wert des Schlosses für St. Pölten hebt Gollubits besonders hervor und auch die Wichtigkeit die Erinnerung zu bewahren: „Nur noch wenige leben, die den Krieg und die Not bei uns miterlebt haben. Festschriften, Bücher und Vorträge helfen die Erinnerung zu bewahren“, sagt der Pfarrchronist und, „unsere Kinder und Enkerl möchten Sorge tragen, so sich die Geschichte nicht wiederholt.“

