Rund 15 Jahre wurde darüber gesprochen, seit Beginn des Monats können inTrafiken nun Heißgetränke bestellt werden. Dass es soweit kam, daran war der St. Pöltner Trafikant Otmar Schwarzenbohler federführend beteiligt. Der Bundesgremialobmann-Stellvertreter erwartet sich spürbare Umsatzzuwächse. „Kaffee hat pro verkaufter Einheit einen sehr schönen Ertrag. Davon träumen wir bei anderen Produkten.“

Heißgetränke zur Zeitung

Zum Kaffeehaus soll die Trafik aber nicht werden. Daher werden Kaffee, Tee und Kakao nur zum Mitnehmen im Becher verkauft. Welches Gerät er nutzt, kann jeder Trafikant selbst entscheiden. Schwarzenbohler rät jedoch, sich die Anschaffung gründlich zu überlegen: „Die Größe des Automaten sollte an das Umfeld und das Geschäft angepasst werden. Betreibt jemand eine kleine Trafik und hat drei Kaffeehäuser in der Nähe, wird ein großes Gerät keinen Sinn machen.“

Der Kaffee soll laut dem St. Pöltner erst der Anfang eines Prozesses sein, der noch mehr den Genuss in den Mittelpunkt der Trafiken rückt. „Wir sind im Findungsprozess“, so Schwarzenbohler. Proteste der Gastronomie soll es bislang nur in Wien gegeben haben. „Wir sind aber mit dem Coffee to go keine klassische Konkurrenz zu Kaffeehäusern“, betont er.