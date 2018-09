Bergmann geht am ersten Festivaltag der Frage "Theater braucht Literatur. Braucht Literatur Theater?" nach. Gleich im Anschluss geht das erste Autorenporträt in Szene. Es ist Josef Winkler gewidmet und wird von Günter Kaindlstorfer moderiert. Ilija Trojanow steht im Mittelpunkt von Autorenporträt Nummer zwei und wird am 9. Oktober im Gespräch mit Sigrid Löffler einen Einblick in sein literarisches Schaffen geben.

Anlässlich seines 70. Geburtstags trägt Felix Mitterer beim "Blätterwirbel" aus seiner Autobiografie "Mein Lebenslauf" vor. Aktuellen gesellschaftlichen Themen widmen sich beim facettenreichen Festival Hubert Wachter und Florian Klenk. Die beiden Journalisten tauschen sich im Stadtmuseum St. Pölten darüber aus, was "in Österreich aktuell unter den Nägeln brennt". Für Lese-Fans präsentiert die Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft der Wirtschaftskammer über die gesamte Festival-Laufzeit im Stadtmuseum St. Pölten ein umfassendes Buchsortiment heimischer und ausländischer Verlage.