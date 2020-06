Hans Staudacher, geboren 1923, ist wohl der bekannteste lebende österreichische Maler. Dem gebürtigen Kärntner ist im Sommer ein eigener Schwerpunkt mit Katalog in der Galerie Maringer am Herrenplatz gewidmet. „Die Galerie Maringer konzentriert sich seit Jahren auf wichtige österreichische Künstler, zu denen neben Hans Staudacher auch Hermann Nitsch, Markus Prachensky, Arnulf Rainer, Karl Goldammer, Kiki Kogelnig, Karl Korab, Gottfried Kumpf zählen“, erklärt Karl Heinz Maringer.

Der Galerist weiß, dass Kunst dem Käufer Freude bereitet, aber auch, dass Kunst in Zeiten stark schwankender Aktienkurse und extrem niedriger Sparzinsen eine gute Anlagealternative bedeutet. „Wenn das Gekaufte entsprechende Qualität hat, kann sich eine jährliche Rendite von rund fünf Prozent ergeben“, so Maringer.

Die Eröffnung der ersten Ausstellung in der Galerie Maringer nach den Corona-Maßnahmen ist am Donnerstag, 18. Juni um 18 Uhr, unter dem Motto: „Kum ma wieda z’sam!“. Zu sehen in dieser besonderen Schau ist ein spannender Querschnitt aus dem Werk von Hans Staudacher.