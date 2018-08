Für die Übersiedelung des Kebap-Standes vom Domplatz zum Bischofsteich wäre eigentlich behördlich alles geregelt, auch ein Vertrag liegt vor. Bei der Verlegung des kleinen Gastro-Betriebs hat die Stadt die Rechnung aber bisher ohne den Wirt gemacht: Bayram Tasdelen möchte seine Zelte nicht am vorgeschlagenen Standort an der Kreuzung der Parkpromenade mit der Klostergasse aufschlagen. „Ich will nicht vom Domplatz weggehen“, betont er im NÖN-Gespräch. Er habe zwar alle Unterlagen vorbereitet, ist aber nicht sicher, ob er den Drei-Jahres-Vertrag unterschreiben wird. „In einen neuen Stand müsste ich 70.000 Euro investieren. Allein für das Fundament muss ich 33.000 Euro hinblättern. Für drei Jahre zahlt sich das aber nicht aus.“

Tasdelen ist sich bewusst, dass er den Domplatz aufgrund der archäologischen Grabungen und Planungen verlassen muss. „Am liebsten wäre mir, ich sperre während der paar Monate zu, die hier gegraben wird, und komme dann wieder hierher“, will Tasdelen an den Ort zurück, an dem er seit 2005 Kebap und Co. serviert. An den Beschwerden, dass ein Kebap-Stand den Bischofsteich „verschandeln“ würde, liegt sein Zögern nicht. „Das sind nur ganz wenige Leute“, winkt Tasdelen ab.

Dass Tasdelen nach den Grabungen wieder am Domplatz Kebap verkaufen wird, ist für Baudirektor Kurt Rameis allerdings ausgeschlossen. „Leider muss Herr Tasdelen 2018 das Feld für immer räumen.“ Die Domplatz-Pläne sähen einen Kebap-Stand nicht vor. „Die Option, zum Bischofsteich zu ziehen, bleibt nach wie vor. Das ist eine Kulanzlösung, die die Stadt gerne anbietet“, so Rameis.