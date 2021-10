„Nach reiflicher Überlegung des Organisationsteams und nach Rücksprache mit der Kellergassenbesitzerin wird das Kellergassenfest heuer nicht stattfinden. Gesundheit ist unser wichtigstes Gut und wir wollen dem Virus keine Chance zur Verbreitung geben. Die Vorfreude auf 2022 ist dennoch groß, denn da soll unser beliebtes fest gleich zweimal stattfinden“ so das Statement von Eva Prischl, Leiterin des Tourismusbüros und Organisatorin über die Absage des beliebten Veranstaltungshighlights.

Dafür gibt es allerdings ein kleines Trostpflaster für das kommende Jahr: Am 25. Juni und am 12. November 2022 soll in der Kellergasse wieder gefeiert werden.