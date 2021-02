Die Sieger des Architekturwettbewerbs zur Planung des Kinderkunstlabors (Kikula) stehen fest. Die Teilnehmer wurden bereits über das Ergebnis der Jurysitzung informiert. Bis die Öffentlichkeit erfährt, wie das Gebäude am Altoona-Park aussehen wird, wird es aber noch ein wenig dauern.

Bereits Ende November hätte die Jury eine Entscheidung fällen sollen. Bereits damals wurde das Ergebnis erwartet. Aufgrund der Verschärfung der Corona-Maßnahmen musste das Preisgericht verschoben werden. Insgesamt wurden 43 Projekte eingereicht, die bestimmte Kriterien erfüllen sollten. Dazu zählen geringer ökologischer Fußabdruck, Aufwertung des Altoona-Parks und weitgehende Erhaltung des Baumbestandes. „Die große Anzahl der Jury-Mitglieder und Berater sowie der eingereichten Projekte ließ eine Durchführung mittels Videokonferenz keinesfalls zu“, erklärt Projektleiterin Carolin Riedelsberger.

Etwas mehr als zwei Monate danach ist es aber nun so weit, die Sieger stehen fest. Über das Ergebnis wird derzeit aber immer noch Stillschweigen bewahrt. „Durch das Vergaberecht können die Teilnehmer das Juryurteil noch beeinspruchen. Daher wurde auch noch kein Siegerprojekt kommuniziert“, erklärt St. Pöltens Baudirektor Wolfgang Lengauer. Sobald die Einspruchsfrist vorbei ist und die Verhandlungen abgeschlossen sind, würden die Projekte in einer öffentlichen Ausstellung präsentiert.

Kinderbeirat wurde weiter ausgebaut

In der Zwischenzeit setzten die Projektleiter des Kikula die Kinderbeiräte weiter fort. Kinder fungieren hier als Experten in eigener Sache und geben den Planern ihre Aufgaben vor. Nach ihren Bedürfnissen wird das Kikula umgesetzt. „Wir bereiten die Kinder derzeit auf die Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro vor“, erklärt Riedelsberger. Neben je einer Klasse der Sportmittelschule und der Otto-Glöckel-Volksschule sind nun auch zwei Kindergartengruppen mit an Bord. Eine davon aus der direkten Nachbarschaft des Altoona-Parks und eine aus Ratzersdorf.