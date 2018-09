„Eine Stadt in der Stadt“ entsteht für Kinder am Samstag, 22. September, zum bereits fünften Mal auf dem Dom-Areal. Zwischen 13.30 und 17.30 Uhr können die kleinen Besucher in die Welt der Erwachsenen schnuppern und an 30 Stationen kaufen, tauschen und Geld verdienen.

Spielerisch lernen sie über Konsum und Arbeit, andere Kulturen und Religion. Auch sportliche Angebote dürfen natürlich nicht fehlen. Geplant sind ein Hip-Hop-Tanzkurs, ein Karate-Workshop, Football, Reiten oder eine Riesenluftrutsche. Einen Einblick in ihre Arbeit geben auch die Blaulichtorganisationen. „Die Polizei soll den Kindern ein sicheres Bewegen im Verkehr ohne Angst vermitteln“, erklärt Mitorganisator Richard Mader. Betreut werden die Kinder von rund 300 Freiwilligen, darunter auch Schüler der Bildungsanstalt für Elementar- und Sozialpädagogik.

„Die Kinder bekommen beim Eingang ein Startkapital. Das Spielgeld müssen sie sich einteilen, an einigen Stationen können sie auch etwas dazuverdienen – dabei lernen sie unheimlich viel“, erklärt die pädagogische Leiterin Anita Nussmüller von der Fachstelle „Beziehung - Ehe - Familie“ der Diözese St. Pölten.

Beim Spielgeld bleibt es dann aber auch: „Der Nachmittag ist für die Familien völlig kostenlos“, stellt Matthias Weiländer von der Marketing

St. Pölten klar. Die Veranstalter erwarten sich wieder rund 1.000 kleine Besucher auf dem Dom-Areal.