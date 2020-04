Kino-Snacks vor der Verschwendung retten: Das ist das Ziel des derzeit wegen der Coronakrise geschlossenen Hollywood Megaplex. Mit „Too Good To Go“, der App gegen Lebensmittelverschwendung, können Kunden im Kino in St. Pölten Snacks in Form von Überraschungssäckchen retten.

Das Prinzip ist einfach: User wählen über die App salzige und süße Snacks oder Süßigkeiten um ein Drittel des Originalpreises aus und bezahlen direkt. Diese Woche können die Sackerl am Mittwoch und Donnerstag zwischen 15 und 18 Uhr direkt vor Ort abgeholt werden. So reduzieren die Kinos aktiv Lebensmittelverschwendung und leisten einen Beitrag zum Klimaschutz: Mit jeder geretteten Portion werden 2,5 Kilo CO2 eingespart.

„Wir freuen uns, dass Hollywood Megaplex auch in diesen schwierigen Zeiten einen Fokus darauf legt, keine Lebensmittel zu verschwenden und mit uns Essen rettet“, betont Georg Strasser, Geschäftsführer von Too Good To Go Österreich.

Felicitas Hueber, Geschäftsführerin Hollywood Megaplex, ergänzt: „Too Good To Go bietet uns eine tolle Möglichkeit, unsere Snacks jetzt vor Verschwendung zu retten und gleichzeitig unseren Gästen zumindest zu Hause etwas Kino-Stimmung zu bieten.“