Kaffee trinken oder Hausaufgaben erledigen, während die Mitschüler mehr über den Glauben und kirchliche Traditionen erfahren – wer sich vom Religionsunterricht abmeldet, genießt im Moment eine Freistunde. Und das sind an den Gymnasien der Stadt beispielsweise aktuell immerhin 442 und damit über 23 Prozent der insgesamt 1.874 katholischen AHS-Schüler. Die Tendenz ist laut Auskunft des Diözesanschulamtes leicht steigend.

Eine Möglichkeit, diese Entwicklung umzukehren, sehen St. Pöltner Lehrer und Direktoren in der von ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann angestrebten Einführung eines verpflichtenden Ethik-Unterrichts für alle vom Religionsunterricht abgemeldeten Schüler. „Ich kenne fast niemanden, der wegen des Inhalts nicht in Religion geht“, liegt der Grund für Armin Haiderer, Religionslehrer an der Tourismusschule und Präsident der Katholischen Aktion, nicht am Fach an sich, sondern an der „Konkurrenz der Freistunde“.

Die führt dazu, dass sich Jugendliche um jede Form der religiösen, moralischen und ethischen Bildung bringen, sind viele Lehrer und Direktoren der Landeshauptstadt überzeugt. „Diese Art der Bildung ist in unserer zunehmend wertelosen Gesellschaft aber wichtiger denn je“, meint die Direktorin des Gymnasiums in der Josefstraße Silvia Klimek. „Im Ethik-Unterricht sollten Themen behandelt werden, die Jugendliche beschäftigen. Das sind Identität, Persönlichkeitsentwicklung oder das Leben in der Gemeinschaft“, so BAfEP-Direktor Friedrich Gonaus. Auch SZE-Leiterin Sabine Geisberger ist überzeugt, dass „Jugendliche Ethik-Unterricht als Unterstützung auf ihrer Suche nach Werten brauchen“.

Gute Erfahrungen bei Schulversuchen

Positive Erfahrungen habe man mit dem Schulfach in der Landeshauptstadt bereits

gemacht, wie Jutta Prohaska vom Diözesanschulamt bestätigt. 2009 wurde Ethik im BRG/BORG und in der HTL als Schulversuch eingeführt. „Beide Schulen könnten sich nicht mehr vorstellen, darauf zu

verzichten“, meint Prohaska. Sie unterstützt daher den Vorschlag der schrittweisen Einführung als Regelgegenstand – für alle, die keinen konfessionellen Religionsunterricht besuchen.