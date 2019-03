Den österreichischen Filmpreis für die beste Kamera bekam heuer Klemens Hufnagl für den Film „Die Einsiedler“ überreicht. Es ist dies nicht der erste Preis für den 40-jährigen gebürtigen St. Pöltner. Schon sein erster Film „Macondo“ war in der Kategorie „Beste Kamera“ 2014 für den österreichischen Filmpreis nominiert, ebenso 2017 der Dokumentarfilm „Brüder der Nacht“, der den Kamerapreis beim Festival in Montreal gewann. Es sind schwierige Themen wie Prostitution, häusliche Gewalt und Selbstmord, die Klemens Hufnagl in ruhiger und unaufgeregter Bildsprache umsetzt. „Sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen lohnt sich, sowohl für den Gestalter als auch für den Zuseher, so Hufnagl, der überzeugt ist, dass er das Drama besser auf die Leinwand bringen kann als die Komödie, „weil meine Bilder einen Hang zum Brüchigen haben“.

Was aber macht einen guten Film aus? „Film vereint sehr viele Kunstformen und ist stark mit der Musik verwandt. Ein guter Film wirkt auf vielen Ebenen: Er packt mich emotional und geistig, ist ein visuelles Kunstwerk und oft auch Unterhaltung“, erklärt der Künstler.

Klemens Hufnagl studierte zunächst Multimedia Art in Salzburg, absolvierte dann die Filmakademie in Wien. Und er hat auch schon in seiner Heimatstadt gedreht, die Innenaufnahmen für einen Landkrimi, der eigentlich in Salzburg spielt. „Ich komme gerne nach St. Pölten. Die Stadt hat sich sehr gut entwickelt, da könnte eine Europäische Kulturhauptstadt noch einen entscheidenden Impuls geben“, hofft der Künstler, dass das Vorhaben 2024 gelingt.