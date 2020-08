Mehr als 800 Mitarbeiter beschäftigt Österreichs größtes privates Elektro- und Haustechnikunternehmen Klenk & Meder mit Sitz in St. Pölten. 2019 war das bislang beste Jahr der Unternehmensgeschichte – mit einem Konzernumsatz von 114 Millionen Euro. Dann kam die Coronakrise – die allerdings vorerst nur eine kleine Delle brachte, wie Firmenchef Herbert Klenk erzählt: „Wenn keine zweite Welle kommt, dann werden wir heuer in etwa ein Ergebnis wie im Vorjahr erzielen.“

Die Basis dafür ist der anhaltende Bau-Boom in Niederösterreich, vor allem aber auch in Wien. „Etwa 60 Prozent unseres Umsatzes machen wir in der Bundeshauptstadt“, betont Klenk. So kommt beispielsweise beim Austria Campus, beim Icon Vienna und bei Vienna Twenty Two die Elektrotechnik aus St. Pölten. Klenk will auch in Zukunft schrittweise expandieren: So wird nach der Übernahme der Firma Maitz in Wieselburg ein neues Filial-Gebäude errichtet. Und vom neuen Münchner Standort aus sollen mehr Projekte in der bayrischen Metropolregion akquiriert werden. „München ist ein wachsender Markt, der strukturell ähnlich wie Wien ist“, erklärt Klenk. Bei aller Expansion will man nicht auf die Grundlage des Erfolgs vergessen – die Mitarbeiter. Viele davon bildet Klenk & Meder selbst aus – aktuell sind 100 Lehrlinge beschäftigt.