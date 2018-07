Nicht nur vor dem Kopal-Areal, sondern auch am Gelände selbst tut sich bald einiges: Wenige Meter hinter dem Geh- und Radweg, der derzeit zwischen Gewerbepark und Mariazeller Straße errichtet wird (die NÖN berichtete), wird bald eine große Waschanlage im Südosten des ehemaligen Kasernen-Areals gebaut. Dieses erste Gebäude – nach den bestehenden Gebäuden im Westen und den ehemaligen Panzerhallen – ist bereits beim Magistrat eingereicht. Sichtbar wird in gut einem Monat auch die Straße sein, die das Gelände von der künftigen Ampel auf der B 20 bis zur westlichen Grenze erschließen soll. An dieser Straße wird derzeit ein Grünstreifen angelegt, von der Straße wird nach Süden eine weitere Straße installiert, die zur Schulze-Delitzsch-Straße führt. „Diese Verbindung wird allerdings erst realisiert, wenn der Großteil der Bauvorhaben im ersten Abschnitt gestartet wurde“, erläutert Michael Miksch, Geschäftsführer von Jäger-Immobilien, die das Kopal-Areal für die WSF Privatstiftung verwertet.

Erster Bauabschnitt bald ganz vergeben

Vom ersten, 33.000 Quadratmeter großen Bauabschnitt sind mittlerweile 70 Prozent vergeben. Sobald diese Projekte baubewilligt sind, wird 2019 der zweite Widmungsabschnitt verwertet. In Kooperation mit der Stadtplanung ist der 30.000 Quadratmeter große Bereich bereits umrissen –

er teilt sich in zwei Flächen und grenzt an den ersten Abschnitt an. „Das Gelände schrittweise zu füllen, ist uns ein großes Anliegen, wir wollen eine Verhüttelung vermeiden“, erklärt Miksch.

Sind die ersten beiden Abschnitte voll, ist gut ein Drittel des 30 Hektar großen Gewerbeparks verwertet. Bis zur vollständigen Auslastung könnte es noch ein paar Jahre dauern. „Wir müssen nichts überstürzen. Die Entwicklung hängt auch von der Gesamtentwicklung St. Pöltens ab. Wir suchen außerdem gezielt nach Unternehmen, die gut zum Areal passen“, so Miksch. Eine beachtliche Fläche von 35.000 Quadratmetern könnte bald als Ganzes vergeben sein. „Wir verhandeln mit einem großen Unternehmen, das den Süden der Stadt enorm aufwerten würde.“