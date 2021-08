Das Geschäftsmodell funktioniert an sich gut: Bürger können auf Blumenfeldern sich selbst einen Strauß zusammenstellen; der Betrag dafür wird in einer aufgestellten Kassa hinterlegt.

Das Selbstbedienungsangebot kommt gut an; bedauerlicherweise auch bei Dieben. Diese haben es aber nicht auf die bunte Blumenpracht, sondern auf das Bargeld abgesehen. In den vergangenen Tagen schlugen sie gleich vier Mal zu und brachen die Kassen auf Feldern in Waitzendorf, Kotting und Zwischenbrunn (hier sogar zwei Mal!) auf.

Die Vorhängeschlösser schnitten sie vermutlich mit einer Trennscheibe durch. Der Sachschaden wird derzeit mit Minimum 150 Euro beziffert.

Die Polizei bittet, verdächtige Beobachtungen zu melden.